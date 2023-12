Kammerkonzert zum Jahreswechsel

Der ehemalige Bezirkskantor Lothar Damm plant ein nachweihnachtliches Konzerterlebnis in der Vöhringer Martin-Luther-Kirche. Diese Stücke stehen auf dem Programm.

Im Sommer brachte Lothar Damm, ehemaliger Bezirkskantor, mit dem Konzert "Geistliches Löwenbrüllen" eine heitere Note in die Marienkirche. Zum Jahreswechsel gibt es wieder ein Konzert mit für Kammermusik konzipierten Werken, dem biblischen Geschehen dieser Zeit angepasst. Dieses Mal ist der Konzertraum die Martin-Luther-Kirche. Dort veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde veranstaltet am Samstag, 30. Dezember, 18 Uhr, ein Konzert mit weihnachtlicher Kammermusik.

Auf dem Programm stehen instrumentale und Gesangskompositionen sowie europäische Weihnachtslieder aus England, Frankreich und Italien. "Es soll ein schönes nachweihnachtliches Erlebnis werden und ein Schlusspunkt zum Jahreswechsel", sagt Damm. Die Geburt Jesu gliedert Damm in diesen Konzert in vier Abschnitte. Am Beginn steht "Zu Bethlehem geboren", es folgt "Epiphanie - Erscheinung des Herrn", "Weihnachten bei unseren Nachbarn" und "Singen wir mit Fröhlichkeit."

Mitwirkende sind Anita Atzinger, Sopran, Mona Arnold, Konzertharfe, Reinhard Allinger, Ralf Ostrowski, Ulrike Weidl, Andrea Möck, Holzbläser, Hannelore Coucoulis und Lothar Damm, Continuo. Leitung Lothar Damm.