Kirchenkonzert zum Stadtjubiläum in Vöhringen

Ein besonderes Konzert gibt es am 3. Juli zum Stadtjubiläum in der Vöhringer Marienkirche zu hören.

Von Ursula Katharina Balken

Mit "Geistlichem Löwenbrüllen" will die Pfarreiengemeinschaft Vöhringen das Publikum am 3. Juli in die Kirche locken. Darum geht's.

Ihren Beitrag zum 875. Jubiläum der Stadt Vöhringen leistet die Pfarreiengemeinschaft Vöhringen auf musikalische Weise. Unter dem ungewöhnlichen Titel "Geistliches Löwenbrüllen" findet am Montag, 3. Juli, 19.30 Uhr, in der Marienkirche ein Konzert statt, das es vor vielen Jahren schon einmal gab. Was aber ist unter geistlichem Löwenbrüllen zu verstehen? "Es sind deftige Predigten, die vor 300 Jahren in bayerisch-schwäbischen Landen von sprachgewaltigen Geistlichen auf das Kirchenvolk herab donnerten." Da kennt sich der ehemalige Dekanatskantor Lothar Damm aus. Beschwerden des Ehestandes, Habgier, Geschichten von liederlichen Säufern waren damals Themen, die sich die geistlichen Herren vornahmen, um so den Kirchenbesuchern die Leviten zu lesen und sie wachzurütteln, künftig tugendhaftere Pfade zu beschreiten. Zu hören sein werden Predigten und Musik aus dem Barock aus bayerischen und österreichischen Klöstern. Zu hören sind unter anderem Werke von Johann J. Fux, Valentin Rathgeber, Benedikt Biechteler, Josef Haydn und Franz X. Schnizer. Dekan Klaus Bucher, der aus Vöhringen stammt, wird als Prediger zu hören sein, an der Orgel Lothar Damm. Er hat auch die Gesamtleitung des Konzertes. Der Reinerlös des Konzertes fließt dem "Förderverein zum Erhalt der Marienkirche Vöhringen" zu, im Übrigen das einzige wertvolle kulturhistorische Denkmal der Stadt. Dank spricht Damm an Simone Thalhofer-Preußner aus, dass sie diese zusätzliche Veranstaltung in den ohnehin dicht gedrängten Terminkalender für das Stadtjubiläum mit aufgenommen hat.

