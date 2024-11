Konzert im Eychmüller-Haus: Drei Gruppen, ein musikalisches Bonbon

Der Männergesangverein Illerberg-Thal weiß seine Fangemeinde immer wieder zu überraschen. Zusammen mit den beiden Ensembles „8-Zylinder“ und „Stimmwerk“ geben sie ihrem Jahreskonzert im Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Haus ein fröhliches Motto – „Lebe, liebe, lache.“ Was in den Chören geschätzt und gepflegt wird, ist seit Jahren ein emotionales und auch heimatlich geprägtes Miteinander. Als Vorsitzender Volker Köhler bei der Begrüßung an den vor einem halben Jahr verstorbenen langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Gutter erinnert und dass dieses Konzert ihm gewidmet sei, verharren die Zuhörerinnen und Zuhörer in Stille.

