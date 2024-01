Künstler-Altar wird nun in Vöhringen ausgestellt

Dieser vier Meter breite Flügelaltar von drei lokalen Künstlerinnen und Künstlern kann getrost als Mammutprojekt bezeichnet werden. Diesen Monat ist das Gemälde im Vöhringer Kulturzentrum zu sehen.

Als "Wimmelbild im besten Sinn" oder auch als "Fest der Malerei" wurde dieses monumentale Kunstwerk schon bezeichnet. Drei Jahre lang haben drei Künstlerinnen und Künstler unermüdlich an dem Altarbild gearbeitet, das unter dem Titel "Altar – Fragen sind wichtiger als Antworten" entstanden ist. Nun ist es in Vöhringen zu sehen.

Die Fülle der Figuren, die sich auf dem nach mittelalterlichem Muster gestalteten Flügelaltar tummeln, ist erstaunlich und lädt zum langen Verweilen und Betrachten ein. Vieles wirkt auf den ersten Blick bekannt - etwa die Darstellung des auferstandenen Christus mit ausgestreckten Armen in Weltenrichter-Pose, das nackte Paar am Baum der Erkenntnis, um dessen Geäst sich ein Schlangenkörper windet oder die Pietá, bei der der leblose Körper des gekreuzigten Christus auf Marias Schoß liegt und betrauert wird. Auf den zweiten Blick offenbart das Werk aber auch große und kleine Unterschiede zur klassischen christlichen Ikonografie. Der Höllenschlund wird etwa zum Schlund eines weißen Hais - der gleichnamige Film lässt grüßen. Figuren gehen fließend ineinander über. Der bedrohliche Schlangenkopf etwa erwächst eigentlich aus Adams Arm.

Verantwortlich für dieses vielschichtige Werk zeichnen die Vöhringerin Ursula Mayländer-Welte, Bernd Schwander und Norbert Riggenmann. Von 2017 bis 2020 arbeiteten sie zu dritt an dem vier Meter breiten Gemälde. Es waren Fragen zur christlichen Ikonografie und deren Wahrnehmung, die schließlich zur Inspiration für dieses Werk wurden. Könnte die entsprechende Darstellung eventuell auch verantwortlich für das nachlassende Interesse an der Religion sein, habe sie sich mit ihrem Künstlerkollegen überlegt, berichtete Mayländer-Welte, als das Altarbild erstmals ausgestellt wurde. Das war im Februar vergangenen Jahres in der Heilig-Geist-Kirche in Weißenhorn. Zwischenzeitlich war es auch in der Ulmer Wengenkirche zu sehen.

Künstlergespräch am 21. Januar

Nun kommt "Altar - Fragen sind wichtiger als Antworten" nach Vöhringen und wird bis Ende Januar nicht in einer Kirche, sondern im Kulturzentrum Wolfang-Eychmüller-Haus ausgestellt. Eröffnet wird die Schau am kommenden Dienstag, 9. Januar, um 19 Uhr mit einer Ansprache von Matthias Kunze, dem Leiter des Weißenhorner Heimatmuseums. Am Sonntag, 21. Januar, haben Interessierte dann um 15 Uhr die Gelegenheit, die persönlichen Erläuterungen der Künstler Ursula Mayländer-Welte und Norbert Riggenmann im Künstlergespräch zu erfahren.

Öffnungszeiten: Sonntag 14., 21. und 28. Januar von 15 bis 17 Uhr sowie zu den Abendveranstaltungen im Eychmüller-Haus am 20., 26., und 28. Januar.