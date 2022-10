Fotograf Ralf Hoffmann stellt aus: Das Motiv Mensch fasziniert ihn

Plus Ralf Hoffmann zeigt im Wolfgang-Eychmüller-Haus in der Ausstellung "Menschenbilder", zu welch bemerkenswerter Kunstrichtung sich die digitale Fotografie entwickelt hat.

Ralf Hoffmann ist – wenn man es leger ausdrücken darf – ein Spätentwickler. Den Drang zur Fotografie hatte er schon zu einer Zeit, als digital fast noch ein Fremdwort war. Aber jetzt mit 67 Jahren hat er sich zu einem Künstler entwickelt, dessen Bilder durch digitale Bearbeitung vor allem aber durch ihren Ausdruck den Betrachter faszinieren. Dass Hoffmann es schaffte, beim weltgrößten Fotowettbewerb – dem Trierenberg Super Circuit - Aufmerksamkeit zu erregen und mit zwei seiner Bilder im Band "Quintessenz – Kollektion der Meisterfotos" vertreten zu sein, spricht für die Qualität seiner Fotografien. Aus 500.000 Bildern aus aller Welt wurden für den Band 2000 der besten Fotografien ausgewählt, Hoffmann war mit zwei Bildern dabei.