Kulturzentrum Vöhringen: Das steht 2023 noch auf dem Programm

Noch sind die Feierlichkeiten zum großen Stadtjubiläum nicht ganz vorbei. Außerdem gibt es Musik und Theater für Jung und Alt. Das sind die Weihnachtshighlights in diesem Jahr.

Das 875-jährige Jubiläum von Vöhringen und der 30. Geburtstag des Wolfgang-Eychmüller-Hauses finden ihren Nachhall gleich zu Beginn. Vom 20. September bis 12. Oktober sind Ausstellungen im Kulturzentrum geplant. Die Eröffnung findet am Mittwoch, 20. September statt. Die Besucher sehen im Unteren Foyer eine Vielzahl von Plakaten, die an die Höhepunkte der 30 Jahre kulturellen Lebens im Kulturzentrum erinnern. Ebenfalls zu sehen ist ein Stockwerk höher im Oberen Foyer eine Fotoausstellung zum Thema "Schwaben Gestern - Heute - Morgen."

"Jazz Spätzla", in der Formation einer Big Band, führt am 7. Oktober in die Welt des klassischen Swing, Rock und Pop. Das ist dann auch die Premiere des neuen Kulturabonnements. Die Gruppe kommt von der Musikschule Offingen und hat sich in der Region einen Namen gemacht. Das Programm der kommenden Monate lebt wie schon in den Vorjahren vom Gegensatz. So wird es am 20. Oktober klassisch. Acht junge Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Nationen haben sich zum Monte Rosa Ensemble formiert. Das Oktett - bestehend aus Streichquartett, Kontrabass, Klarinette, Horn und Fagott - lassen die Grenzen zwischen Kammermusik und sinfonischen Klängen ineinander fließen.

Familienmusical in Vöhringen

"Aladin", das Musical bringt das Theater Liberi aus Bochum am 3. November auf die Bühne, das dürfte Theaterkost für die gesamte Familie sein. Am 11. November sind die Besucher zur Operetten-Gala des Sorbischen Nationalensembles geladen. Betitelt ist der Abend "Du bist die Welt für mich", ein Lied, mit dem der Tenor Richard Tauber in den 20er Jahren mit seinem Belcanto Berühmtheit erlangte. Walzermelodien und Balletteinlagen runden das umfangreiche Programm des Abends ab.

Mit dem Titel "Bühne des Lebens" schließt sich am 24. November der Kreis der Vöhringer Jubiläumsveranstaltungen. Diesen Schlusspunkt setzt der KreisChor Iller & Vocalica Pfuhl. An Chorsätzen aus Musicals, Oper und Operette werden die Zuhörer ihre Freude haben. Vor allem, wenn der Chor "Va pensiero" - der Gefangenenchor aus Verdis Oper "Nabucco" erklingt, der auch oft auch Italiens heimliche Nationalhymne genannt wird.

Weihnachtshighlights mit dem "Nussknacker" und Motown

Was könnte zur Adventszeit besser passen als das Ballett "Der Nussknacker" nach der Musik von Peter Tschaikowsky am 6. Dezember. Es tritt ein Ballett aus Dresden auf. Ein Hit dürfte der Auftritt von "Motown goes Christmas" am 2. Dezember werden. Die Gruppe gilt als stimmgewaltig und temperamentvoll. Motown ist ein bekanntes Label. Präsentiert wird der Abend von der bekannten Konzertdirektion Landgraf.

Seelenzeit mit Lex van Someren mit Band bringt am 17. Dezember ein Trance-Tanz Event auf die Bühne. Das Programm kündigt ein "Mantra-Sing-Konzert" bei dem man "in anmutige Schwingungen eintauchen" kann. Ein Weihnachtskonzertprogramm für das junge Publikum präsentiert am 22. Dezember der Art-Palast für Kinder.