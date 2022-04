Lions Club unternimmt neuen Anlauf mit dem Polizeiorchester

Die Wohltätigkeitsorganisation musste vergangenes Jahr das Konzert in Vöhringen verschieben. Jetzt soll es ganz ohne Auflagen klappen.

Die Erleichterung war dem Präsidenten des Lions Clubs Illertissen, Michael Kälberer, sehr deutlich anzumerken: "Wir freuen uns natürlich, dass wir doch wieder starten können." Im vergangenen November wollte der Verein mit einem Konzert des Polizeiorchesters Bayern die pandemiebedingte Zwangspause beenden. Bekanntlich kam es anders. Doch jetzt hat der Lions Club einen Termin gefunden, an dem die angefallene Veranstaltung endlich nachgeholt werden kann.

Der Lions Club hofft auf den Normalzustand

"Langsam", sagt Kälberer, "müssen wir versuchen, wieder zu einem gewissen Normalzustand zu finden." Und das bedeutet: Der Wohltätigkeitsverein nimmt einen neuen Anlauf, um sein Konzert mit dem Polizeiorchester nun durchzuziehen. Es soll am Freitag, 3. Juni im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen über die Bühne gehen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Dort haben 520 Besucherinnen und Besucher Platz, die nach derzeitigem Stand keinerlei Corona-Auflagen mehr beachten müssen. "Aber natürlich können alle, die freiwillig eine Maske aufsetzen wollen, das gerne tun", sagt Kälberer. Er hofft, dass möglichst viele Menschen kommen, damit der Saal voll wird. Das Orchester verlangt für seinen Auftritt keine Gage. Somit kann der komplette Erlös sozialen Zwecken zugutekommen.

Das Polizeiorchester erspielt viel Geld für soziale Zwecke

Das Polizeiorchester Bayern ist ein sehr renommiertes Ensemble für professionelle sinfonische Blasmusik. Das Repertoire umfasst zeitgenössische Originalkompositionen und Arrangements von Meisterwerken der Musikgeschichte. Im Rahmen der Imagepflege und Nachwuchswerbung der bayerischen Polizei soll durch Benefizkonzerte ein breites Publikum angesprochen werden. Jährlich wird knapp eine Viertelmillion Euro für gute Zwecke erspielt.

Info: Karten zum Preis von 25 Euro gibt es in Illertissen bei der Buchhandlung Zanker und der Eni-Tankstelle Weikmann (vormals Aral), in Vöhringen bei der Buchhandlung Mareis und in Weißenhorn bei der City Papeterie. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

