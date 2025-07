Mann in Vöhringen manipuliert an seinem Glied

Am Samstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, hat eine Dame im Bereich Iller und Illerkanal an der dortigen Flussaue in Vöhringen einen Mann erkannt, welcher sich gänzlich entblößte und zudem noch an seinem Glied manipulierte. Die Dame begab sich im Anschluss zur Polizeiinspektion Weißenhorn und zeigte die exhibitionistische Handlung gegen den bislang unbekannten Täter an.

Der Herr war mit einem E-Bike unterwegs, ist circa 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß, dickliche Statur mit stark hervortretendem Bauch und hatte vermutlich osteuropäische Wurzeln. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen (Telefon 07303/96510) oder mit der Polizeiinspektion Weißenhorn (07309/96550) in Verbindung zu setzen. (AZ)