Mann wird in Supermarkt Opfer eines Taschendiebstahls

Bestohlen worden ist ein Kunde am Freitagmittag im Kaufland in Vöhringen. Laut Polizei kaufte er gegen 12.50 Uhr in der dortigen Bäckereifiliale noch etwas ein und verstaute seinen Geldbeutel in seiner Jackentasche. Auf dem Nachhauseweg stellte er dann fest, dass der Geldbeutel weg war – samt Ausweis, EC-Karten und 800 Euro Bargeld.

Laut der Polizei Illertissen gibt es einen Tatverdächtigen

Während des Einkaufes stand ein Mann sehr dicht neben dem Geschädigten. Dieser war circa 35 Jahre alt und 1,78 Meter groß. Er wird als kräftig gebaut, etwa 85 Kilogramm schwer und mit kurzen dunkelblonden Haaren beschrieben. Wer kann Hinweise zu dieser Person machen? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07303/9651-0 bei der Polizei Illertissen zu melden. (AZ)