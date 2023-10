Vöhringen

vor 16 Min.

Michl Müller in Vöhringen: Macht Bügeln Männer sexy?

Michl Müller steht mit frechem fränkischem Mundwerk auf der Bühne in Vöhringen. Das Publikum ist begeistert.

Plus Michl Müller, mittlerweile in die höheren Ebenen der deutschen Comedy-Liga aufgestiegen, kommt in Vöhringen als "Dreggsagg" daher und begeistert das Publikum im ausverkauften Wolfgang-Eychmüller-Haus.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Das in weißen Buchstaben auf schwarzem T-Shirt gedruckte "Dreggsagg" ist für Michl Müller ein Wiedererkennungsmerkmal. Der gebürtige Franke übersetzt es als Schlitzohr. So sieht er sich nämlich, wenn er nahezu drei Stunden über die alltäglichen Unwägbarkeiten ohne Punkt und Komma in fränkischem Dialekt parliert. Das gibt dem Auftritt schon sprachlich eine besondere Komik, von Mimik und Gestik ganz zu schweigen.

Michl Müller und die Tücken des Alltags

Das Intro ist für einen Comedy-Abend außergewöhnlich. Dafür muss Richard Wagner als Opernkomponist herhalten. Alles, was die Anlage phontechnisch zu bieten hat, steht auf Power. Es dröhnen mächtige Klänge aus der Ouvertüre zu "Tannhäuser" durch den Saal. Danach ist Schluss mit Klassik, Beifall umjubelt betritt Michl Müller die Bühne. Er ist das selbst ernannte Gesamtkunstwerk. Er laviert sich geschickt mit frech flottem Mundwerk durch die Tücken des Alltags, richtet sein Augenmerk auf den geplanten Umbau seines Hauses, der nicht fertig werden will. "Seit dreieinhalb Jahren bau' ich mein Elternhaus um. Alle Leut' denken, ich bau' den Berliner Hauptstadtflughafen nach!"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen