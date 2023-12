Vöhringen

06:00 Uhr

Mit Motorrad in Polizeiauto gekracht: Welche Strafe erhielt der 15-Jährige?

Plus Der Unfall mit dem Polizeiauto in Vöhringen hat die Menschen in der Region damals bewegt. Was haben die Ermittlungen gegen den 15-jährigen Motorradfahrer ergeben?

Von Michael Kroha

Als die Polizei ihn anhalten wollte, gab er Gas und flüchtete. Am Ende krachte der 15-Jährige aber mit seinem Motorrad gegen einen Streifenwagen. Er verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Die Berichterstattung über den Vorfall im März dieses Jahres hat viele Menschen in der Region bewegt. Was haben die Ermittlungen der Polizei zwischenzeitlich ergeben? Welche Strafe erhielt der Jugendliche?

Ereignet hat sich die Sache an einem Donnerstagabend (9. März 2023) im Bereich der Bahnhofstraße in Vöhringen. Polizisten hätten dort einen Jugendlichen kontrollieren wollen. Anhaltezeichen soll er ignoriert haben und entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße geflüchtet sein. Schon allein das bewusste Missachten der Anhaltesignale sei ein Verstoß im Bereich einer Verkehrsordnungswidrigkeit, erklärte eine Polizeisprecherin kurz nach dem Vorfall.

