Motown beschert groovige Weihnachten in Vöhringen

Im Wolfgang-Eychmüller-Haus pflegen vier Sänger den Detroiter Motown-Sound und begeistern die Zuhörerinnen und Zuhörer mit amerikanischen Weihnachtsklassikern.

Sie swingen, grooven, jazzen - Wilson D. Michaels, Marshall Titus, David-Michael Johnson und Koffi Missah nehmen die Besucher mit auf eine Reise in die vorweihnachtliche Zeit. Das tut das Quartett unter dem Motto "Motown goes Christmas" auf die fröhlich-amerikanische Art, musikalisch ausgefeilt, emotional, freudig.

Was bedeutet Motown? Es ist eine Zusammensetzung von Motor und Town und meint die Autostadt Detroit. Dort ist das Label Motown entstanden. Die vier Sänger machen das Vöhringer Publikum mit dem Sound vertraut und bringen dabei das Kunststück fertig, junge und ältere Abonnenten gleichermaßen zu begeistern. Das in Vöhringen ausliegende Programm verspricht 29 Songs, aber nicht alle werden gesungen. Es entfällt unter anderem eines der bekanntesten Weihnachtslieder "White Christmas" oder auch "Joy to the world".

Auf der Bühne glitzert schon der Tannenbaum

Die Bühnendeko ist typisch amerikanisch. Ein herrlich bunt glitzernder Tannenbaum, der je nach Song seine Leuchtkraft ändert, meint man jedenfalls. Transportable Barhocker, eine schicke Showtreppe, auf der die vier Sänger mit einer lässigen Eleganz hinauf und hinunter schreiten, natürlich rhythmus-konform. Das alles ist nicht nur einfach schön, es ist für ein Tournéetheater auch praktisch. Ein Blick in den Terminkalender macht deutlich, dass das Ensemble gut gebucht ist. Die Interpreten sind Bühnenprofis, wissen, wie und womit sie die Besucher begeistern können. Die Songs sind außerordentlich farbig arrangiert. Man könnte glauben, dass es sich bei "Santa Claus is coming to town" um ein völlig neues Lied handelt. Übrigens - die Musik der Band wird eingespielt, also keine Musiker auf der Bühne.

Elegant wirken die Choreografien, maßgeschneidert zu jedem Stück. Die Melodien der swingenden Sixties eignen sich vorzüglich für jenen legeren Tanzstil aus diesen Jahren. Was so leichtfüßig über die Stufen der Showtreppe schreitet, ist eine exakt vorgegebene Choreografie.

Spontanapplaus für emotionale Weihnachtslieder

Eingebaut sind auch kleine Gags. So sitzen die vier Sänger im virtuellen Auto und freuen sich auf zuhause und träumen von großen Geschenken zum Fest. Übermütig wirbelt einer der Sänger über die Bühne, freut sich auf seine Art auf Weihnachten, man könnte auch meinen, er will zu einer Faschingsparty. Dass Weihnachten ein Fest des Friedens, der Toleranz und Gemeinschaft ist, wird geradezu mit tiefer Emotion gesungen und treffen damit den Nerv der Besucher, zu erspüren am spontanen Beifall. Dass die Stimmen nicht butterweich von der Bühne kommen, sondern leicht angeraut, passt stilsicher zu dieser Performance. Mitten im zweiten Teil des

Abends gab es ein besonderes Geschenk für die Zuhörer - das Lied aller Lieder "Stille Nacht, Heilige Nacht". A Capella gesungen und in Deutsch. Am Ende gibt es die obligatorischen Zugaben. Dann schließt sich der Vorhang. Das etwas andere vorweihnachtliche Konzert ist zu Ende und entlässt froh gestimmte Besucher.