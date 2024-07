"Musik für alle": Vöhringen feiert Vielfalt mit Inklusionsfestival

Sängerin Alex formt mit ihren Händen einen großen Kreis, tippt sich mit dem Zeigefinger gegen die Brust und anschließend neben ihr rechtes Auge, ehe sie nach vorn deutet – all das, während sie die Zeile „To the world I see“ aus dem Song „A Million Dreams“ singt. Das ganz Lied performt sie mit einer Simultanübersetzung in Gebärdensprache. Das hatte sie bei einem Auftritt ihrer Band Passion 4 Music in Vöhringen schon einmal getan. Damals ist die Idee für ein Inklusionskonzert geboren, vergangenen Samstag wurde sie nun umgesetzt – und zwar gleich als Festival.

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Inklusion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis