Neue Asylunterkunft für Vöhringen? Petition spricht sich dagegen aus

In Vöhringen soll eine neue Asylbewerberunterkunft mit bis zu 90 Betten entstehen. Bei Anwohnern regt sich Widerstand, die Stadt hat sich bereits dagegen ausgesprochen.

Plus In Vöhringen soll ein neue Unterkunft für bis zu 90 Flüchtlinge entstehen. Bei Anwohnern regt sich Widerstand. Die Stadt hat bereits entschieden. Wie positioniert sich das Landratsamt?

Wer hinter der Petition steckt, die im Internet aufgetaucht ist, wissen Anwohner des Ahornwegs in Vöhringen nicht. Jedoch kommt sie "gut" an, wie einer im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. "Wie würden Sie es finden, wenn in Ihrer Straße eine Asylbewerberheim mit fast 100 Plätzen entstehen soll?", sagt ein anderer und ergänzt: "Ich glaube fast, alle Anwohner hier wollen das nicht." Mehr wolle er dazu nicht sagen. Schließlich werde man dann gleich als "Rassist" abgestempelt.

Am Montag, dem ersten Weihnachtsfeiertag ist die Petition auf der Plattform change.org gestartet. Der Initiator bleibt dabei anonym. Als Name angegeben ist "Vöhringen Ost". Er sei ein "langjähriger Bewohner" jener Wohngegend mit Ein- und Zweifamilienhäusern. Sein Anliegen richtet gegen "ein weiteres großes Flüchtlingsheim" im Ort. Schließlich gebe es im nahegelegenen ehemaligen Mietpark bereits eine Unterkunft neben dem Kaufland-Supermarkt. Nun solle wieder mitten im alten Wohngebiet ein Heim für bis zu 90 Personen entstehen.

