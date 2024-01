Vöhringen

vor 16 Min.

Neues Asylheim in Vöhringen? Das sind die Pläne der Behörden

In diesen Altbau im Ahornweg in Vöhringen sollen 90 Geflüchtete untergebracht werden. Anwohner sprechen sich dagegen aus.

Plus Aus "Angst" vor einer Flüchtlingsunterkunft in Vöhringen starteten Anwohner eine Petition. Landratskandidaten haben nun reagiert, ebenso der Bauherr und die zuständige Behörde.

Von Michael Kroha

1875 Unterschriften gibt es inzwischen für die Petition gegen die geplante Asylbewerberunterkunft in Vöhringen. Anwohnerinnen und Anwohner, die nach wie vor ihre Namen nicht veröffentlicht haben wollen, hatten die Aktion an Weihnachten gestartet. Aus "Angst", wie sie sagten. Inzwischen haben von ihnen kontaktierte Landratskandidaten und eine -kandidatin auf einen Hilferuf reagiert. Auf Nachfrage unserer Redaktion äußern sich auch der Besitzer der Immobilie sowie die Regierung von Schwaben zur geplanten Unterbringung.

Als Erster habe sich der AfD-Kandidat Wolfang Dröse gemeldet. Er wolle, für den Fall, dass er Landrat wird, das geplante Asylheim im Ahornweg verhindern. Daniel Fürst von der SPD hält es demnach grundsätzlich für richtig, Menschen, die auf der Suche nach Schutz sind, Zuflucht zu gewähren. Die Ansiedlung von Flüchtlingen hier aber hält er für "ungeeignet". 90 Personen an dieser Stelle sind "für mich nicht tragbar", wie es in seiner Nachricht an die Initiatoren heißt, die unserer Redaktion vorliegt. Er würde sich dafür einsetzen, dass das Projekt so nicht umgesetzt wird und hofft, dass das Landratsamt dem Votum des Vöhringer Stadtrats anschließt. CSU-Kandidatin Eva Treu zeigt in ihrer Rückmeldung durchaus Verständnis für die "Sorgen", sie habe sich das Objekt vor Ort angeschaut. Weil sie aber bislang nur einen Teil der Informationen erhalten habe, hält sie sich mit einer Bewertung noch zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

