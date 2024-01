Neujahrsempfang: Vöhringen sieht sich auf einem guten Weg

Beim traditionellen Jahresempfang der Stadt Vöhringen und der St. Michaelspfarrei rät Bürgermeister Michael Neher zu mehr Zuversicht.

Der Empfang zum Jahresbeginn im Josef-Cardijn-Haus zeichnet sich stets durch große Resonanz aus. Aber dieses Mal sprengte die Begegnung den Rahmen. Nicht alle Besucherinnen und Besucher fanden einen Platz. Für Bürgermeister Michael Neher ein erfreuliches Zeichen, wie Gemeinschaft doch immer wieder hoch geschätzt wird.

Positiv fiel die Bilanz des Jubiläumsjahrs in Vöhringen aus. Es gab eine Vielzahl von Veranstaltungen, die mit einem geschichtlichen Rückblick - betitelt "Zeitsplitter" - ihren Auftakt nahmen. Neher erinnerte an den Besuch von Bischof Bertram Meier. Aber auch Vereine und andere Gruppen leisteten Beiträge, sodass im Landkreis zum Teil mit Staunen auf das Jubiläumsprogramm geschaut wurde. "Persönlich bin ich dankbar und blicke voll Freude auf die verschiedenen Festlichkeiten zurück." Dabei dankte der Bürgermeister allen Menschen, die zum Gelingen des Jubiläums beigetragen haben.

Glasfaser, neue Mitte, Jugendhaus: Viele Projekte in Vöhringen

Dann der Blick in die Zukunft. In Vöhringen ist manches in Bewegung. In der gesamten Stadt wird ein Glasfaserkabelnetz verlegt. Die Planungen laufen zusammen mit den Kommunen Illertissen und Bellenberg. Das Zukunftsprojekt Neue Rathausmitte steht jetzt in den Startlöchern, das Jugendhaus wird umziehen, Häuser in der Illerstraße stehen vor dem Abriss. Das Rentnerheim auf der Alten Poliere wird umgebaut und wird nach Fertigstellung ein Anziehungspunkt für alle Generationen sein. Aber bei allem zukunftsträchtigen Vorhaben zeigt sich eine graue Wolke am wirtschaftlichen Horizont. Ohne den Namen Wieland zu erwähnen - Neher sprach vom größten Arbeitgeber vor Ort. "Da stehen die Zeichen auf Auftragsrückgang und Beschäftigungssicherheit."

Neues tue sich bei der Grundschule-Nord, dessen notwendig gewordener neuer Sportplatz bald fertig sein wird. Auch der Bau der Kinderkrippe in Illerberg geht voran. Im Vöhringer Norden wird ein Gewerbegebiet entstehen, das neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Das Wohnbaugebiet Kranichstraße Ost ist erschlossen, die Grundstücke stehen kurz vor der Vergabe. "Schöpfen wir Zuversicht aus diesen positiven Nachrichten vor Ort", sagte Neher. Für das ehrenamtliche Engagement, das in Familien, Vereinen, in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Sozialverbänden erbracht wird, dankte der Bürgermeister ausdrücklich. Mit Blick auf die zur Dekoration aufgestellten Leuchttürme sagte Neher abschließend, "nehmen sie dieses Licht mit nach Hause ins neue Jahr."

Pfarrer setzt auf gutes Beziehungsgeflecht in Vöhringen

Der katholische Dekan Martin Straub widmete sich dem Thema Segen. Jeder Mensch, so der Geistliche, sei segenswürdig und Segen setze nicht moralische Würdigkeit voraus. Um Segen zu bitten heiße, sich mit Gottes Hilfe auf den Weg zum Guten zu machen. Der Mensch, der gesegnet werde, könne um Segen bitten mit Blick auf das "Vater unser", in dem es heißt: "Dein Wille geschehe." Wer um Beistand für das Böse bitte, lade eher Fluch statt Segen auf sein Haupt. Segen sei nur dann ein Segen, wenn damit nicht der Anschein erweckt werde, etwas würde gerechtfertigt und "abgesegnet", was gegen Gottes Gebot sei.

Der evangelische Pfarrer Jochen Teuffel bezog sich auf die Weihnachtsbotschaft, "Frieden den Menschen auf Erden." Er setzt auf ein gutes Beziehungsgeflecht, "weil wir wissen, etwas miteinander anzufangen und das gemeinsam tun. Dazu möge Gott die Häuser und die Familien segnen." Modern war die musikalische Gestaltung des Empfangs. Kordula Wegerer, begleitet von Karin Walcher am Flügel, erhielten für ihre Songs viel Beifall.