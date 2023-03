Vöhringen

20:45 Uhr

Notfall vorgetäuscht: Feuerwehr Vöhringen für Internettrend missbraucht?

Plus Die Feuerwehr Vöhringen muss in der Nacht ausrücken: Ein Notfall, der aber wohl vorgetäuscht war. Noch fataler als das ist, was die Polizei dazu schon ermittelt hat.

Von Michael Kroha

Es war am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach Mitternacht um 0.38 Uhr: Die Freiwillige Feuerwehr Vöhringen muss mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ausrücken. Der Grund: Über eine App ging ein Notruf ein, wegen eines Gasaustritts sei eine Person in Gefahr. Doch der Fall stellt sich für die Feuerwehr im Nachhinein als „äußerst mysteriös“ heraus. Die bisherigen Nachforschungen der Polizei bestätigen das. Inzwischen wird wegen des Verdachts des Notruf-Missbrauchs ermittelt. Im Raum steht ein neuartiges Internet-Phänomen, das fatale Folgen haben kann.

