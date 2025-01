Paket mit wertvollem Inhalt: Unbekannter stiehlt Schriftstücke aus dem 19. Jahrhundert

Wertvolle Briefe hat ein Unbekannter am Montag in Illertissen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um mehrere Schriftstücke aus dem 19. Jahrhundert. Die Lieferung erfolgte bereits am 11. Januar gegen 11.10 Uhr durch einen Paketdienst, der die Sendung an einem vereinbarten Ablageort im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Berliner Ring hinterlegte. Als der Geschädigte am nächsten Tag gegen 13 Uhr nachsah, war das Paket verschwunden.

Die Polizei Illertissen ermittelt nach dem Diebstahl des Pakets

Der entstandene Entwendungsschaden liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich. Nähere Angaben zum Inhalt der Sendung konnten die Ermittler am Dienstag nicht machen. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)