Vöhringen

vor 32 Min.

Passion 4 Music bringt Rockprogramm auf die Bühne

Plus Unter dem Motto "The way of Rock" erkunden Passion 4 Music die Geschichte dieses Musikgenres. Am 10. Juni lassen sie das Publikum in Vöhringen in die Welt des Rock 'n' Roll eintauchen.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Passion 4 Music – das sind vier Vollblutmusiker aus der Region, die sich ausgerechnet während der Pandemie zu einer Band zusammengefunden haben. Mit einer Musicalrevue begeisterten sie das Publikum vergangenes Jahr bei ihrem Auftritt im Sendener Illertalforum. Dieses Jahr haben sich die vier ganz dem Thema Rock verschrieben. Im Juni spielen sie in Vöhringen.

Woran denken Sie beim Thema Rock 'n' Roll? Diese Frage stellen Passion 4 Music ihrem Publikum. Mit der Musikrichtung verbinden viele elektrische Gitarren, schwere Jungs auf schweren Motorrädern in schwarzen Lederkutten, aber auch das Gefühl von Freiheit, Zugehörigkeit und Gesetzlosigkeit schwingt irgendwie mit. Und doch habe Rockmusik noch so viel mehr zu bieten, sagen die Mitglieder von Passion 4 Music und meinen damit unvergleichliche Gitarrenriffs, stimmgewaltige Ikonen und einen Umbruch in der Jugendbewegung der späten 50er-Jahre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen