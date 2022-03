Vöhringen

Vöhringer Podium 70 bringt das Stück "Der Vorname" auf die Bühne

Plus Das Theater Podium 70 spielt eine bissige Gesellschaftskomödie. Es ist das erste Stück, das ohne den langjährigen Leiter Peter Kelichhaus auf die Bühne kommt.

Von Ursula Katharina Balken

Die Zeit der Bühnenabstinenz scheint vorbei. Die Zeichen stehen auf Grün. Am Sonntag, 3. April, 18 Uhr, öffnet sich der Vorhang im Evangelischen Gemeindehaus für die Komödie „Der Vorname“ vom Autorenduo Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière, auf die Bühne gebracht von Podium 70. Allerdings mischt sich in die Freude des Neubeginns auch Trauer. Denn das Stück wurde noch von Peter Kelichhaus sozusagen an-inszeniert. 50 Jahre stand er an der Spitze des Theaters, das er auch gegründet hatte. Im April vergangenen Jahres starb er. Nach der überwundenen Schockstarre entschied das Ensemble, das Stück wieder aufzunehmen. Siggi Motzke, theater- und regieerfahren, und auch Ensemblemitglied nahm die Fäden der Inszenierung auf.

