Ein Theatermacher aus Leidenschaft – Gerhard Mahler im Porträt

Lokal Der Vöhringer Gerhard Mahler gründete die Vöhringer Laienbühne Szenenwechsel. Das Theater fasziniert ihn. Dabei inszeniert er nicht nur Psychothriller.

Wie kommt ein Psychologe zum Theater? Einfache Frage, einfach die Antwort, „Theater ist meine Leidenschaft.“ Gerhard Mahler, promovierter Psychologe und ambitionierter Theatermacher, kann sich ein leichtes Lächeln nicht verkneifen. Also ein Satz, der ihm bekannt vorkommt. Die Auswahl der Stücke, die er auf die Bühne bringt, zeichnen sich durch Tiefgang aus, mehr noch – manchmal sind sie geprägt von Übersinnlichem, ja Mysteriösem. Schöpft er möglicherweise aus dem Reservoir menschlicher Schicksale, mit denen er aus beruflicher Erfahrung konfrontiert ist?