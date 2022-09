Vöhringen

vor 16 Min.

Radfahrer fährt gegen geparktes Auto und will flüchten

Ein Radfahrer ist mit seinem Rad in Vöhringen gegen ein geparktes Auto gefahren.

Ein 44-Jähriger prallt am Samstagmorgen in Vöhringen mit seinem Rad gegen ein geparktes Auto. Danach will er einfach weiterfahren.

Ein 44-Jähriger ist am Samstag gegen 08.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ulmer Straße in Richtung Süden unterwegs. Plötzlich habe er nach Angaben der Polizei einen Schlenker nach rechts gemacht, prallte gegen einen geparkten Wagen und stürzte zu Boden. Dies beobachtete ein aufmerksamer Zeuge von einem Café aus. Als der Radfahrer weiterfahren wollte, hielt ihn der Zeuge couragiert auf und verständigte die Polizei. Diese stellte beim Radfahrer Alkoholgeruch fest. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (AZ)

Themen folgen