Ralf Hoffmann zeigt Menschenbilder in Vöhringen

Menschen sind sein favorisiertes Fotomotiv. Nun zeigt Ralf Hoffmann im Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Haus Arbeiten aus zwölf Jahren.

Seine Liebe zur Musik paarte sich schon sehr früh mit dem Interesse an der Fotografie. Jetzt veranstaltet er eine Ausstellung im Oberen Foyer des Wolfgang-Eychmüller-Hauses, die an diesem Dienstag, 11. Oktober, 19 Uhr, eröffnet wird. Gezeigt werden Impressionen aus zwölf Jahren People-Fotografie und er nennt die Bilderschau "Menschenbilder". Vor allem geht es ihm um die Umsetzung von ästhetischen Aspekten, er will seinen eigenen Stil entwickeln, der Ehrgeiz jedes Künstlers.

Aber um das zu können, machte er sich daran, fotografische Regeln zu lernen – besser zu erfahren. 2005 stieg er auf die digitale Fotografie um. In seinen vier Wänden hat er ein professionell ausgestattetes Studio. Er setzte sich mit Studiotechnik und elektronischer Bildbearbeitung auseinander und befindet sich in einem niemals endenden Lernprozess, wo kann man verbessern, mit welchen Mitteln kann man Akzente setzen. Sein Ehrgeiz ist das Hinwirken auf seine persönliche fotografische Handschrift.

Fotografien von Hoffmann in Vöhringen zu sehr verschiedenen Themen

In der aktuellen Ausstellung werden Fotografien in den verschiedensten Nuancierungen zu sehen sein. Motive mit schwangeren Frauen, Porträts, dezente Dessous- und Aktaufnahmen, Bodypainting und auch Lost places, Plätze, die für die Gegenwart verloren scheinen, aber Fotografen inspirieren.

Geöffnet ist die Ausstellung bis einschließlich 6. November, jeweils am Mittwoch und Freitag von 16 bis 18 Uhr, am Samstag, Sonntag und Feiertagen von 14 bis 18 Uhr sowie bei Veranstaltungen im Kulturzentrum.

