Rollerfahrer im Kreisverkehr von Auto erfasst: 52-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

In Vöhringen ist es am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, zu einem Unfall im Kreisverkehr an der Kreuzung Rue de Vizille mit der Memminger Straße gekommen. Ein 52-Jähriger erlitt dabei nach Polizeiangaben schwere Verletzungen.

Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf einem Motorroller im Kreisverkehr unterwegs. Eine 65-jährige Autofahrerin wollte von der Rue de Vizille aus östlicher Richtung kommend in den Kreisverkehr einfahren. Dabei soll sie jedoch die Vorfahrt des 52-Jähriger missachtet haben.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei stürzte der Rollerfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Weißenhorner Krankenhaus.

Der Roller war nach dem Unfall wohl noch fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. (krom)