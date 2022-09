Sie spielen in Vöhringen Wasserspender-Bassdrum, Flaschentuba und Co.

Die drei Musiker von "GlasBlasSing" entlocken Flaschen, Bierkästen und Getränkedosen ihre Lieder und Melodien. Am Sonntag kommen sie nach Vöhringen.

Der Akkordeon-Club Vöhringen präsentiert am Sonntag, 25. September 2022, ab 16 Uhr, im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus Vöhringen „GlasBlasSing“. Die Gruppe musiziert auf den Überresten von Trinkgelagen – Kronkorken, Flaschen verschiedenster Materialien und Größen, Bierkästen und Riesenbehältern aus Wasserspendern. Allem können sie mit Pusten, Ploppen, Rasseln, Schütteln oder Klopfen Rhythmen und Melodien entlocken.

Die aus dem Harz stammenden Berliner sind eine Boygroup besonderer Art. Zur Flaschenmusik kommen Ukulele, Gesang und eine launig zwischen Kalauern, Stammtischphilosophie und einer Einführung in ihre Muttersprache „Harzisch“ pendelnde Moderation. „Happy Hour“ heißt die aktuelle Musik-Show des Trios, das mit einmaligen Instrumenten-Kreationen wie der großen Wasserspender-Bassdrum, der Plastikflaschentuba, der Cokecaster-Flaschengitarre, dem Flachmanninoff-Xylophon oder den großen Wasserspender-Floor-Toms aufwartet. Temporeich und witzig bis zum letzten Plopp - so soll das Konzert von "GlasBlasSing" in Vöhringen werden, versprechen die Veranstalter vom Akkordeon-Club.

Tickets: Karten gibt es unter www.reservix.de und bei allen Reservix-Verkaufsstellen in Vöhringen (City Reisebüro), Illertissen (Buch & Musik), Senden (Bücherwelt) und Neu-Ulm (Dietrich-Theater) sowie an der Tageskasse. (AZ)