Streit vor Vöhringer Supermarkt: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Zwei Männer sind am Freitagabend gegen 19:30 Uhr vor einem Supermarkt in Vöhringen in einen Streit geraten. Aus der zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 42-Jährigen und dem 34-Jährigen wurde schnell ein Handgemenge. Der ältere Mann verpasste dem Jüngeren dabei einen Kopfstoß ins Gesicht und ging danach weg. Der 34-Jährige blieb mit einer blutenden und geschwollenen Nase zurück. So berichtet es die Polizei. Der Rettungsdienst wurde verständigt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den 42-Jährigen ein. (AZ)

