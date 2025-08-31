Icon Menü
Vöhringen: Streit vor Vöhringer Supermarkt: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Vöhringen

Streit vor Vöhringer Supermarkt: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Ein 42-Jähriger verpasste einem 34-Jährigen einen heftigen Kopfstoß. Um die blutende und geschwollene Nase kümmerte sich anschließend der Rettungsdienst.
    Die Polizei wurde in Vöhringen zu einem Streit auf einem Supermarktparkplatz hinzugerufen.
    Die Polizei wurde in Vöhringen zu einem Streit auf einem Supermarktparkplatz hinzugerufen. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

    Zwei Männer sind am Freitagabend gegen 19:30 Uhr vor einem Supermarkt in Vöhringen in einen Streit geraten. Aus der zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 42-Jährigen und dem 34-Jährigen wurde schnell ein Handgemenge. Der ältere Mann verpasste dem Jüngeren dabei einen Kopfstoß ins Gesicht und ging danach weg. Der 34-Jährige blieb mit einer blutenden und geschwollenen Nase zurück. So berichtet es die Polizei. Der Rettungsdienst wurde verständigt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den 42-Jährigen ein. (AZ)

