Taxifahrer entführt Papst: Theateraufführung in Vöhringen

Im Vöhringer Kulturabo ist am 4. Mai das Berliner Krimi-Ensemble mit dem Stück "Der Tag, an dem der Papst entführt wurde" zu Gast.

Am "Weltfriedenstag" will Samuel Leibowitz dem Hass und Elend in der Welt endlich ein Ende setzen, indem er den katholischen Papst mit vorgehaltener Waffe entführt. Darum geht es in der Komödie "Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde" des brasilianischen Autors Joāo Bethencourt. Am Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, wird im Kulturzentrum "Wolfgang-Eychmüller-Haus" die Komödie vom Berliner Krimi-Ensemble aufgeführt.

Ehefrau hält erst nicht viel von der Entführung

Der schrullige jüdische Taxifahrer (Silvio Hildebrandt) zerrt den Papst (Jean Maesér), der sich in New York aufhält, mit vorgehaltener Waffe nach Hause. Damit hat er sich nicht nur gegen die Mächtigen der Welt gestellt. Obwohl dieser Plan für seine Frau Sara (Gundula Piepenbring), die sich längst an seine bizarren Ideen gewöhnt hat, nichts Ungewöhnliches ist, muss sie erst noch überzeugt werden mitzumachen. Doch nachdem der Papst aus der viel zu kleinen Speisekammer befreit ist, entwickelt sich ein turbulentes Wechselspiel zwischen dem katholischen Oberhaupt und der gesamten Familie. Das Zusammenspiel ist ein bizarres Abbild einer exzentrischen Welt, die aus den Fugen gerät.

Karten für die letzte Veranstaltung des Vöhringer Kulturabos in dieser Saison gibt es im Kulturamt der Stadt Vöhringen (Wannengasse 17, 07306/9622116), Bücherwelt Senden dem Traffiti Service Center Neue Mitte in Ulm und online unter reservix.de. (AZ)