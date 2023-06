"The way of Rock": Wir verlosen Tickets für das Konzert in Vöhringen

Die größten Hits aus sieben Jahrzehnten Rockgeschichte sind am 10. Juni im Vöhringer Kulturzentrum zu hören.

Woran denken Sie beim Thema Rock 'n' Roll? Diese Frage stellen die vier Musikerinnen und Musiker von Passion 4 Music ihrem Publikum. Mit der Musikrichtung verbinden viele elektrische Gitarren, schwere Jungs auf schweren Motorrädern in schwarzen Lederkutten, aber auch das Gefühl von Freiheit, Zugehörigkeit und Gesetzlosigkeit schwingt irgendwie mit. Und trotzdem steckt noch viel mehr in der beliebten Musikrichtung. Das will Passion 4 Music mit dem Konzert "The Way of Rock" zeigen. Wir verlosen 5 mal 2 Tickets.

Für ihren Auftritt im Vöhringer Kulturzentrum am Samstag, 10. Juni, 20 Uhr, haben sich die vier Sängerinnen und Sänger Unterstützung von der Classic-Rock-Coverband Mantis geholt. Zusammen wollen die Musiker eine spannende Reise durch die Geschichte des Rock 'n' Roll unternehmen – von Elvis Presley über Queen und Pink Floyd bis hin zu Bands und Künstlerinnen und Künstlern der heutigen Zeit. Ein vielfältiges Programm voller Hits ist geplant.

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Tickets gibt es online bei Reservix, im Café Blue Lagoon in Vöhringen (Telefon: 07306/2049574) oder - mit etwas Glück - bei unserer Verlosung. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "The Way of Rock" an gewinnspiel@illertisser-zeitung.de. Einsendeschluss ist Dienstag, 6. Juni. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

