Theatergruppe Mund-Art tritt wieder auf: Wo es Tickets gibt

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist ein erleichterndes Seufzen bei der Illerzeller Theatergruppe Mund-Art zu vernehmen. Es wird wieder Theater gespielt.

Auf dem Programm stehen vier Einakter. "Die Vereinssitzung", "Die Rosskur", "Männer allein zu Hause" und "Zwei, die man kennt". Premiere ist am Freitag, 11. November, 19 Uhr, im Landgasthaus Zum Brückle. Was den Kartenvorverkauf angeht, ergibt sich heuer eine wesentliche Änderung. Tickets mit reservierten Platznummern gibt es erstmals in der Mensa des Illertal-Gymnasiums am Samstag, 22. Oktober, in der Zeit zwischen 15 bis 18 Uhr. Wenn Karten übrig bleiben, sind diese im Best-Reisebüro Heinrich zu haben.

Theater Mund-Art aus Illerzell spielt im Gasthaus Zum Brückle

Wie Spielleiter Edmund Klingler mitteilt, geht es um das Durcheinander in der "Vereinsssitzung", in der "Rosskur" soll ein Ehemann von allzu großem Alkoholkonsum kuriert werden, wenn "Männer allein zu Hause" sind, gibt es zwischen zwei Männern ein Mordsspektakel mit dem Stichwort sturmfreie Bude. Und der Dauerbrenner Hannes und der Bürgermeister darf auch nicht fehlen. Umrahmt wird das Ganze musikalisch von der Trachtenkapelle Illerzell und Albert Habres.

Die Aufführungstermine: Freitag, 11. November, 19 Uhr, Samstag, 12. November, 19 Uhr, Freitag, 18. November, 19 Uhr, Samstag, 19. November, 19 Uhr, Freitag, 25. November, 19 Uhr und Samstag, 26. November, 19 Uhr.