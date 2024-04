Vöhringen

vor 36 Min.

Uli-Wieland-Mittelschule führt Shakespeare-Musical auf

Ein Blick auf die Probenarbeiten zum Musical "Ein Sommernachtstraum" in den entsprechenden Kostümen und fertig geschminkt. Das alles muss minutiös vorbereitet sein.

Plus In Vöhringen wird es dramatisch: "Ein Sommernachtstraum" steht auf dem Spielplan der Mittelschule. Wie viel Arbeit und Leidenschaft in dem Projekt steckt.

Von Ursula Katharina Balken

Wow kann man da nur sagen: Mittelschülerinnen und -schüler wagen sich an Shakespeare. Schwierige Theaterkost wird da mancher meinen. "Aber nicht für uns", sagt ein strahlender Nils Böttcher, Rektor der Vöhringer Uli-Wieland-Mittelschule. Schon zum vierten Male greift die Arbeitsgemeinschaft Theater nach einem Stück des englischen Dichters William Shakespeare (1564 - 1616). Nach "Romeo und Julia", "Hamlet" und "Macbeth" steht dieses Mal ein Musical basierend auf "Ein Sommernachtstraum" auf dem Programm. Und alle drei Aufführungen am Donnerstag, Freitag und Samstag sind bis auf einige Restkarten ausverkauft.

Es ist schon ein mutiger Schritt, Schülerinnen und Schüler aus 5. bis 9. Klassen – das Altersspektrum liegt zwischen elf und fünfzehn Jahren – deren Interessen oft etwas anders gelagert sind, zu Shakespeare hinzuführen. Aber für Hanna Pelikan und Saskia Hinze vom Theater Luftschloss ist es ein Vergnügen. Sie schreiben nicht nur das Textbuch für die Schulaufführung, sie inszenieren auch mit großem Einfühlungsvermögen. Und die Schüler? Es herrscht Begeisterung pur. Kein Wunder, sie werden in die Entstehung der Geschichte, bei der es um Verwechslungen und märchenhafte Verzauberungen geht, eingebunden. "Uns geht es darum, möglichst viele Darsteller auf die Bühne zu bekommen", sagen beide Spielleiterinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

