Vom Gedankenspiel zum Notfallplan: Pläne für Blackouts gehören dazu

Plus Dass Vöhringen plant, wo Menschen bei einem Stromausfall Hilfe und beheizte Räume finden, ist richtig. Obwohl die Gefahr für einen Blackout nicht akut ist.

Was wäre, wenn? Es ist kaum eineinhalb Jahre her, da zeigte eine Ausstellung in Ulm ein Blackout-Szenario. Sechs Tage ohne Strom, Verkehrschaos, Versorgungsengpässe und Plünderungen inklusive. Ein Schreckensszenario als Gedankenspiel und als Anregung, über Strom, Verbrauch und vermeintliche Selbstverständlichkeiten nachzudenken. Was wäre, wenn? Vöhringen hat einen Krisenstab gebildet, der einen Notfallplan ausarbeitet. Der Holzheimer Gemeinderat hat der Verwaltung Vollmachten gegeben, um in der Not schnell handeln zu können. Kellmünz schafft ein Notstromaggregat für die Wasserversorgung an. Dass die Kommunen so handeln, ist gut. Gut ist aber auch, dass das Schreckensszenario nicht akut droht.