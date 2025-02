Unbekannter zerkratzt mutwillig geparktes Auto

Ein bislang unbekannter Täter hat mutmaßlich vorsätzlich einen geparkten Pkw in der Straße „Bei der Brücklesmühle“ in Vöhringen beschädigt. Irgendwann zwischen dem Morgen des Donnerstasg und des Freitags zerkratzte er die Beifahrerseite des Wagens und beschädigte den Außenspiegel. Nachdem der Besitzer den Schaden an seinem Fahrzeug in geschätzter Höhe von rund 1.500 Euro bemerkte, erstattete er Anzeige gegen den Unbekannten. Daher wurde durch die Polizeiinspektion Illertissen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Nummer 07303/9651-0 bei der Inspektion Illertissen zu melden. (AZ)

