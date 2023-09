Vöhringen

07:00 Uhr

Unermüdlicher Kampf ums Wohl der Adoptivtochter geht vor Gericht

Einem Vöhringer Ehepaar geht es in ihrem unermüdlichen Kampf für das Wohl ihrer psychisch erkrankten Adoptivtochter um Gerechtigkeit. Nun ziehen sie vor Gericht.

Plus In Südafrika adoptiert ein Ehepaar aus Vöhringen ein zehn Wochen altes Baby. Es schwebt in Lebensgefahr. Ein Streit um Therapie-Kosten bringt sie nun vor Gericht.

Von Michael Kroha

Formal geht es nur um einen Ablehnungsbescheid des Neu-Ulmer Jugendamtes. Doch für ein Ehepaar aus Vöhringen ist es vielmehr das "i-Tüpfelchen" im schier unermüdlichen Kampf um das Wohl ihrer Tochter Lisa. Gegen Behörden. Gegen Traumata. Aber vor allem für Gerechtigkeit. 2002, im Alter von gerade einmal zehn Wochen, adoptieren sie das Mädchen in Südafrika. Unter lebensbedrohlichen Bedingungen kam es zur Welt. Ohne Nahrung. Am Hintern ohne Haut, an den Händen Verbrennungen. Vermutlich zugefügt durch Zigaretten. "Wir dachten, mit Liebe kann man alles heilen", sagt Adoptivmutter Elvira. Doch wie sie und ihr Mann Peter heute wissen, reicht das nicht aus.

Die Erlebnisse dieser vermeintlich wenigen Tage nach der Geburt wirken bei Lisa noch heute nach. Ihre Persönlichkeit sei gestört, erzählen ihre Eltern. Ihre Tochter leide unter einer psychischen Erkrankung, dem Borderline-Syndrom, einer Beziehungsstörung, ADHS. Ein normales Leben sei nie wirklich möglich gewesen. Schon als Kind sei sie von anderen ausgegrenzt worden - wie eine Aussätzige, so die Adoptiveltern. Dass ihre Tochter nie zu einem Kindergeburtstag eingeladen wurde, das seien "Stiche, die sind auch bei mir da", sagt die Mutter.

