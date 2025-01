Unfall an Kreuzung: 84-Jähriger muss in Klinik

Bei einem Zusammenstoß am Freitagvormittag an der Kreuzung der Staatsstraße 2031 und Werner-von-Siemensstraße wurden bei Vöhringen die beiden Unfallgegner jeweils leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte eine 32-jährige Frau die Staatsstraße queren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 84-Jährigen, in Richtung Senden unterwegs war. Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Dabei wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der alte Mann erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und kam zur Versorgung ins Krankenhaus. Beim Unfall lösten sämtliche Airbags der beteiligten Autos aus und es entstand Sachschaden von schätzungsweise insgesamt 18.000 Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurde die Feuerwehr Vöhringen zur Unterstützung bei der Verkehrslenkung und für Absperrmaßnahmen herangezogen. Laut Poliztei wurde der Verkehr nur leicht beeinträchtigt. (AZ)

