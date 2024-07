Versuchter Einbruch? An zwei Türen in Vöhringen wurden Hebelspuren gefunden

In Vöhringen haben Unbekannte mutmaßlich versucht, in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Carl-Benz-Straße zu gelangen. Der Polizei Illertissen wurde am Montag mitgeteilt, dass sich an den nebeneinander liegenden Haustüren Kratzer sowie Hebelspuren befinden. Die Beamten gehen davon aus, dass die Spuren möglicherweise durch einen Schraubenzieher verursacht wurden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (AZ)

