Vöhringen plant neue Fahrradstellplätze für Pendler

Plus Die Stadt Vöhringen will den Radverkehr fördern. Dazu soll jetzt ein Fahrradparkplatz nahe dem Bahnhof entstehen.

Vöhringen ist eine Stadt der Fahrradfahrer. Gerne nutzen Pendler das Gelände rund um den Bahnhof, um ihre Drahtesel abzustellen. Gut angenommen wird das Areal, auf dem einst der Bahnhofkiosk stand. Aber der Platz reicht für den Bedarf nicht aus. Deshalb steht seit Längerem Timo Söhner vom Bauamt mit der Deutschen Bahn in Verbindung und hält Ausschau nach weiteren Stellflächen. Das Programm "Bike + Ride Offensive" ermöglicht das Anlegen von Parkflächen für Räder auf Grundstücken der Bahn. Diese Anlagen werden mit bis zu 70 Prozent der Kosten gefördert.