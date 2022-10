Vöhringen startet mit der Addams Family in die Kultursaison

Das Musical „The Addams Family“ ist die erste Veranstaltung im siebenteiligen Vöhringer Kultur-Abonnement.

Die Vöhringer Theatersaison wird mit der ersten Abonnement-Veranstaltung am Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr, im Wolfgang-Eychmüller-Haus eröffnet. Die Komödie „The Addams Family“ erzählt die Geschichte der gleichnamigen Cartoon- und Filmserie aus der 90er-Jahren in den USA. Eine Familiengeschichte, wie sie unterhaltsamer kaum sein dürfte.

Eine Tochter der Familie lässt durchblicken, sie hat einen Freund. Alles verändert sich für die sympathische Grufti-Familie, die für den noch Unbekannten ein Essen ausrichten soll. Aber prekär wird die Situation als dieser Mann mit seiner gesamten Familie bei Addams anrücken will und mit am Tisch sitzt. Die Sache wäre gar nicht so kompliziert, wenn da nicht die Mutter wäre, die von den wahren Zusammenhängen der Einladung nichts weiß und auch nichts erfahren soll. Jetzt hat der Familienvater ein Problem, er muss etwas vor seiner sehr geliebten Ehefrau geheim halten. Das geht nicht ohne Komplikationen und daraus resultierender Komik. Das Stück entstand nach dem Buch von Marshall Brickman & Rick Elice. (AZ)

Vorverkauf: Tickets gibt es in den Reservix-Vorverkaufsstellen, unter reservix.de, Telefon 07306/9622116 und per E-Mail an kulturzentrum@voehringen.de.