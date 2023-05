Vöhringer Bühne Szenenwechsel spielt Juli Zehs Corpus Delicti

Plus Nach längerer Pause tritt die Vöhringer Bühne Szenenwechsel ins Rampenlicht. Auf dem Programm steht "Corpus Delicti", in dem es um die Allmacht des Staates geht.

Sich mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinanderzusetzen prägt die Werke von Juli Zeh, Jahrgang 1974. Im Stück "Corpus Delicti" zeichnet die Autorin das Bild eines Staates, in dem es keine Demokratie mehr gibt. Es herrscht die "Methode", eine Gesundheitsdiktatur. Wenn ein Paar immun-biologisch nicht zueinander passt, haben sie keine gemeinsame Zukunft. Der Methode hat sich jeder zu unterwerfen. Tut der Mensch das nicht, hat er mit drakonischen Strafen zu rechnen. Höchststrafe – Einfrieren.

Im Mittelpunkt steht die Biologin Mia Holl (Sarah Schwerdel), eigentlich dem diktatorischen System treu ergeben. Ihr Bruder Moritz Holl (Erik Baur) sitzt im Gefängnis. Er soll angeblich einen Mord begangen haben, bestreitet aber vehement die Tat. In seiner Verzweiflung begeht er Selbstmord. Mia prangert die Justiz an. Die freiheitsliebende junge Frau widersetzt sich zunehmend den auferlegten Zwängen zur absoluten Gesundheit. Ein ausgeklügeltes Überwachungssystem, einschließlich allwissender Mitbewohnerinnen, bringen sie auf die Anklagebank.