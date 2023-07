Vöhringen

vor 2 Min.

Vöhringer Heimatlied 2.0: Das ist die Geschichte hinter der Neuentdeckung

Plus Der Vöhringer Heimatsong geriet fast schon in Vergessenheit. Anlässlich der 875-Jahr-Feier wurde er wiederentdeckt und erklingt nun in vielen Varianten - es sollen sogar noch mehr dazukommen.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Ein großes Fest ohne Musik? Undenkbar. Das gilt auch in Vöhringen, wo man zur 875-Jahr-Feier natürlich ein großes musikalisches Rahmenprogramm gespannt hatte, inklusive eines Festivalabends der deutschlandweit bekannten Band Feuerschwanz. Mit dem Vöhringer Heimatlied, das zu diesem Anlass neu entdeckt wurde, gab es aber noch ein besonderes regionales Schmankerl.

Vöhringer Heimatlied: Ein Zufallsfund

Dass der Song beim Jubiläumsfestakt seinen Platz auf der großen Bühne erhielt, ist dabei eigentlich einem Zufallsfund zu verdanken. Simone Thalhofer-Preußner, in der Stadtverwaltung mit der Organisation der großen Jubiläumsfeierlichkeiten betraut, stieß auf das Lied, als sie ganz am Anfang ihrer Festplanungen in der Helmschrott-Chronik blätterte. Vereinzelt sei das Stück in Vöhringen wohl schon aufgeführt worden, sagt Thalhofer-Preußner, die sich schnell dazu entschieden hatte, das alte Lied zum Jubiläum nun endgültig aus seinem Dornröschenschlaf zu erwecken. "Als ich mir dann den Text und den Dreivierteltakt näher angeschaut habe, habe ich gemerkt: So geht das heute nicht mehr." Thalhofer-Preußners Vision: Neue und modernere Varianten des alten Liedes, von dem sich trotz ausgiebiger Recherche nicht mehr herausfinden ließ, wer die Musik komponiert und wer den Text geschrieben hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen