Vöhringen

06:00 Uhr

Vöhringer Kulturzentrum: Von Pandemienachwehen keine Spur

Das Zentrum der Kultur in Vöhringen: Im Wolfgang-Eychmüller-Haus finden regelmäßig Konzerte, Theateraufführungen und Shows jeglicher Art statt.

Plus Vöhringen war lange vom Etikett Arbeitergemeinde geprägt, heute nennt es sich zu Recht Kulturstadt. Das Vöhringer Kulturabo wird beim Publikum immer beliebter.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Bruno Jonas, Dieter Hallervorden, Erol Sander, Michaela May, Pière Brice - die Liste an Promis, die bereits in Vöhringen gastierten, ist lang. Der Zündfunke für das heutige rege kulturelle Leben war der Bau des Kulturzentrums "Wolfgang-Eychmüller-Haus" vor 30 Jahren. Das ließ sich die Stadt rund 15 Millionen Mark kosten. Während die Corona-Pandemie bei vielen Kulturstätten einen Einbruch der Zuschauerzahlen verursachte, ist das Eychmüller-Haus weiter gut gefüllt. Worin liegt das Erfolgsrezept?

