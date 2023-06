Vöhringen

vor 33 Min.

Von Jazz Spätzla bis Kriminalensemble: Kulturabo bietet viel

Plus Die Stadt Vöhringen stellt ihr neues Aboprogramm für das Kulturzentrum vor. Musik, Tanz und Theater – es gibt wieder viel zu sehen.

Von Ursula Katharina Balken

Ausgerichtet sind die Vorstellungen nach dem bewährten Konzept der bunten Mischung. Dabei ist die Handschrift der ehemaligen Kulturreferentin Anette Netter deutlich zu erkennen. Denn bevor sie sich aus dem Rathaus verabschiedete, war das neue Kulturpaket bereits von ihr geschnürt. Beginn der neuen Theatersaison ist am 7. Oktober mit Jazz Spätzla, eine Formation, die es seit 20 Jahren gibt, und ein Repertoire von Jazz, Swing, Rock, Pop und beliebten Songs bietet. "Du bist die Welt für mich" ist am 11. November die Aufführung überschrieben und bringt erneut das Sorbische Nationalensemble nach Vöhringen. Tanzeinlagen werden von einem Orchester begleitet.

Ungewöhnlich: Auch ein Theremin wird in Vöhringen erklingen

Am 2. Dezember wird's groovig. "Motown goes Christmas" zeigt die Gruppe Motown als Entertainer in vorweihnachtlichem Gewand. Entsprechend ist ihr Programm gestaltet, vorwiegend mit weltweit bekannten Weihnachtssongs, aber auch mit Melodien, mit denen Stevie Wonder und Smockey Robinson Hits landeten. Am 20. Januar ist die Künstlerin Katica Illényi mit "Vive l'amour" zu Gast. Sie gilt als vielseitige Musikerin, sie beherrscht nämlich auch das Theremin, ein elektronisches Superinstrument, das berührungslos gespielt wird. Da darf man gespannt sein.

