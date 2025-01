Ein deutsch-türkisches Duo: Zwei Welten – eine Freundschaft

Eda Ocak und Leonie Staiger sind seit einigen Jahren eng befreundet, tauschen sich über ihren Alltag aus, über ihren Beruf, teilen Freud‘ und Leid miteinander. Das an sich ist eigentlich nichts Besonderes, denn viele Menschen pflegen enge Freundschaften. Aber Eda ist Türkin und Leonie Deutsche, das macht das Besondere an dieser Bindung aus. In einer Zeit, in der in Deutschland das Anderssein zum Makel werden kann, zeigt das türkisch-deutsche Duo wie man vorurteilsfrei miteinander umgeht.

Ursula Katharina Balken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Freundschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis