Unbekannte setzen Mülltonne in Brand

In Vöhringen sollen zwei Jugendliche eine Mülltonne mit Feuerwerk in Brand gesetzt haben. Der angrenzende Friseursalon trug einen Schaden in vierstelliger Höhe davon, berichtet die Polizei.

Am Neujahrstag brannte in der Industriestraße in Vöhringen eine Mülltonne vollständig ab. Die Tonne stand unmittelbar neben einem Friseursalon. Als Brandursache wird derzeit von einem Feuerwerkskörper ausgegangen. Ein Zeuge soll zwei bislang unbekannte Jugendliche beim Abbrennen von Silvesterböllern beobachtet haben. Ob die beiden tatsächlich für den Brand der Mülltonne verantwortlich sind, ist bisher ungeklärt. Das Feuer beschädigte die Schaufensterscheibe sowie den Putz des Gebäudes. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Illertissen. (AZ)