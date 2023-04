Vogelgrippe in Neu-Ulm

300 tote Möwen am Plessenteich in Gerlenhofen: "Das ist erst der Anfang"

Plus Am Plessenteich in Gerlenhofen grassiert die Geflügelpest. Bei 300 toten Möwen wurde Vogelgrippe nachgewiesen. "Die Prognosen sind katastophal", sagt der Vogelschützer Wolfgang Gaus.

Von Michael Kroha

Wolfgang Gaus ist am Boden zerstört. Der Geschäftsführer des GAU, dem Gerlenhofener Arbeitskreis Umweltschutz, "könnte auf der Stelle heulen". Seit gut 30 Jahre engagiere er sich nun für das Projekt, den Naturschutz in der Region. Doch jetzt sucht die Geflügelpest den Plessenteich heim. "Das ist der absolute Tiefschlag", sagt er. 300 tote Möwen wurden bereits aufgefunden. "Das ist der Anfang", meint der Biologe. "Die Prognosen sind katastrophal."

Dass das als Vogelgrippe bekannte Virus auch irgendwann mal am renaturierten Baggersse im Neu-Ulmer Süden zwischen Gerlenhofen und Reutti auftritt, sei für Gaus nur eine Frage der Zeit gewesen. Die Einschläge seien unlängst näher gekommen. Er berichtet von jüngsten Meldungen vom Bodensee und aus Laupheim, wo im Februar ein infizierter Wanderfalke entdeckt wurde. "Das sind Luftlinie 20 Kilometer, das ist überhaupt nichts." Es sei für ihn daher zu erwarten gewesen. "Bisher hatten wir Glück, dieses Jahr Pech. Und jetzt schlägt es voll ein."

