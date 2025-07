Das Ulmer Volksfest startet am Freitagnachmittag. 17 Tage lang drehen sich in der Friedrichsau dann wieder die Karussells. Es ist das größte Volksfest in einem Radius von 75 Kilometern. In diesem Jahr gibt es unter den Fahrgeschäften wieder einige Neuheiten – für Familien wie auch Adrenalin-Junkies.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis