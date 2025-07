Volksfest Ulm 2025 heute: Öffnungszeiten, Programm, Fahrgeschäfte und alle Infos

Das diesjährige Ulmer Volksfest findet vom 11. bis 27. Juli 2025 statt und bietet über einen Zeitraum von 17 Tagen ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für Besucherinnen und Besucher aus Ulm, Neu-Ulm und der ganzen Region. Es zählt zu den größeren Volksfesten im süddeutschen Raum und umfasst ein breites Angebot an Fahrgeschäften, gastronomischen Betrieben sowie verschiedenen Sonderaktionen. Zum Programm gehören unter anderem ein Musikfeuerwerk, eine Drohnen-Show sowie Aktionstage mit reduzierten Preisen. Ziel der Veranstalter ist es, ein sicheres und abwechslungsreiches Freizeitangebot für unterschiedliche Altersgruppen und Interessen bereitzustellen. Wir liefern Ihnen alle wichtigen Einzelheiten zu dem Fest.

Volksfest Ulm 2025: Die Öffnungszeiten

Die Zeiten variieren. Hier der exakte Plan:

Freitag, 11.07.2025 – 16 bis 0 Uhr

Samstag, 12.07.2025 – 15 bis 0 Uhr

Sonntag, 13.07.2025 – 13 bis 23 Uhr

Montag, 14.07.2025 – 15 bis 23 Uhr

Dienstag, 15.07.2025 – 15 bis 23.30 Uhr

Mittwoch, 16.07.2025 – 15 bis 23 Uhr

Donnerstag, 17.07.2025 – 15 bis 23 Uhr

Freitag, 18.07.2025 – 15 bis 0 Uhr

Samstag, 19.07.2025 – 15 bis 0 Uhr

Sonntag, 20.07.2025 – 13 bis 23 Uhr

Montag, 21.07.2025 – 15 bis 23 Uhr

Dienstag, 22.07.2025 – 15 bis 23 Uhr

Mittwoch, 23.07.2025 – 15 bis 23.30 Uhr

Donnerstag, 24.07.2025 – 15 bis 23.30 Uhr

Freitag, 25.07.2025 – 15 bis 0 Uhr

Samstag, 26.07.2025 – 15 bis 0 Uhr

Sonntag, 27.07.2025 – 13 bis 23 Uhr

Das Programm beim Ulmer Volksfest 2025

Die Veranstalter haben dieses Programm veröffentlicht:

Freitag, 11. Juli: Eröffnung mit Radio 7 und der Suche nach dem Volksfest-König oder der Königin.

Samstag, 12. Juli: Backstagetour und Saturday-Night-Party mit exklusiven Einblicken.

Sonntag, 13. Juli: „Sunday is Fun-Day“ – ein bunter Familientag mit Attraktionen für alle Generationen.

Montag, 14. Juli: „Unser-DING-Tag“ mit ermäßigten Preisen für DING-Zeitkartenbesitzerinnen und -besitzer.

Dienstag, 15. Juli: Drohnen-Lightshow mit 100 beleuchteten Drohnen am Abendhimmel.

Mittwoch, 16. Juli: Familientag mit ganztägigen Rabatten und tierischen Überraschungen.

Donnerstag, 17. Juli: 90er-Party mit Musik und Fahrspaß zum halben Preis.

Freitag, 18. Juli: Wochenend-Party mit Après-Ski-Stimmung in den Almdörfern.

Samstag, 19. Juli: Lichterserenade entlang der Donau mit romantischem Ausklang.

Sonntag, 20. Juli: Sonntags-Bummel mit entspanntem Start und kulinarischen Highlights.

Montag, 21. Juli: Schwörmontag – traditioneller Auftakt zur zweiten Festwoche.

Dienstag, 22. Juli: SWU-Kindertag mit halben Fahrpreisen und Wert-Bons für Familien.

Mittwoch, 23. Juli: XXL-Musikfeuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit.

Donnerstag, 24. Juli: Ladies Night – viele Fahrgeschäfte für Frauen (ab 2 Euro).

Freitag, 25. Juli: Superhelden-Freitag mit Figuren wie Spiderman, Super Mario & Co.

Samstag, 26. Juli: Zweite Backstagetour mit exklusivem Blick hinter die Kulissen.

Sonntag, 27. Juli: SWU-Sparsonntag – 50-Cent-Rabatt mit Wert-Bons auf dem gesamten Festplatz.

Das ausführliche Programm gibt es auf der Website der Veranstalter zum Download.

Volksfest Ulm 2025: Die Fahrgeschäfte

Das Ulmer Volksfest bietet jährlich ein wechselndes Angebot an Fahrgeschäften und Attraktionen. Damit richtet es sich an ein breites Publikum und spricht sowohl jüngere als auch ältere Generationen an. Besucherinnen und Besucher erwartet eine Auswahl an Fahrgeschäften, die teils auch von großen Volksfesten wie in München oder Stuttgart bekannt sind.

Das Angebot umfasst sowohl moderne Anlagen für Adrenalinfreunde als auch klassische Fahrgeschäfte mit nostalgischem Charakter. Ergänzt wird das Programm durch kinderfreundliche Angebote, sodass sich ein Besuch für Familien mit mehreren Generationen lohnt.

Bereit zum Einsteigen? Hier kommt für Sie die Auswahl:

Break-Dance – Kult-Karussell vom Oktoberfest, wieder zurück

Cannstatter Wellenflug – Neues Kettenkarussell mit sanfter Wellenbewegung für die ganze Familie

Circus-Circus – Rasantes Actionkarussell mit Manege-Feeling

Crazy Island – Riesiges Lauf- und Belustigungsgeschäft mit Strandflair, erstmals in Ulm

Discofieber – Verrücktes Action-Karussell, Spaß beim Mitfahren und Zuschauen

Eurocoaster – Einzige Hänge-Achterbahn Europas mit freibaumelnden Beinen

Monsterhaus – Gruselspaß für die ganze Familie – wer traut sich rein?

Movie Star 2 – 50 m hohes Riesenrad mit verglasten Gondeln für den Rundumblick

Music-Shop – Karussell-Klassiker für Groß und Klein

Phaenomenon – Abenteuer-Simulationsanlage mit beeindruckenden Effekten

Pirateninsel – Familienfreundliche Achterbahn mit Piratenflair

Robotix – Revolutionäres Loopingkarussell, erstmals in Süddeutschland

Take Off – Schnellstes Karussell Europas mit massiven G-Kräften

Villa Wahnsinn – Durchgedrehtes Laufgeschäft für die ganze Familie

XXL Höhenrausch – Monsterschaukel vom Oktoberfest, schwingt 45 m hoch

XXL Racer – 55 m hoch, 100 km/h schnell, mit Loopings

XXL Superscooter – Der Party-Treffpunkt mit extragroßem Autoscooter

Das Feuerwerk beim Ulmer Volksfest 2025

Am 23. Juli 2025 begann es bei Einbruch der Dunkelheit: Das Musik-Feuerwerk verwandelte den Nachthimmel in ein Meer aus Farben und Licht, abgestimmt auf gefühlvolle Klänge. Es gilt jedes Jahr als Highlight des Ulmer Volksfests und gehört zu den größten Volksfest-Feuerwerken der Republik.

Volksfest Ulm 2025: Doppelt so viele Drohnen wie bisher

Als am 15. Juli 2025 die Dunkelheit einsetzte, wurde es besonders: Auf dem Ulmer Volksfest hob eine Drohnen-Show ab, die zu den wenigen dieser Art in Deutschland zählt. Zum ersten Mal stiegen 100 leuchtende Drohnen in den Nachthimmel – doppelt so viele wie bislang – und zeigten eine eindrucksvolle Choreografie. Begleitet wurde das Ganze von einer mitreißenden Geschichte und passender Musik.