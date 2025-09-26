Fernwärmebaustelle: Augsburger Straße wird wochenlang gesperrt

In der Augsburger Straße in Neu-Ulm steht eine Vollsperrung an. Dort beginnen am Montag, 29. September, die Bauarbeiten zur Verlegung von Fernwärmeleitungen. Im Zuge der Maßnahme wird auch das Rathaus Neu-Ulm an die Fernwärme angeschlossen. Für die Umsetzung ist laut den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) ein Zeitraum von etwa acht Wochen vorgesehen. Zunächst wird im Abschnitt zwischen Ludwigstraße und Maximilianstraße gearbeitet. Dafür ist eine Vollsperrung von rund vier bis fünf Wochen notwendig. Im Anschluss daran können die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Anlieger ihre Häuser und Grundstücke wieder anfahren.

Die Bauarbeiten erfolgen zwischen Ludwigstraße und Maximilianstraße in Neu-Ulm

In einem zweiten Bauabschnitt folgt die Verlegung der Fernwärmeleitungen im Kreuzungsbereich Maximilianstraße/Augsburger Straße. Hierfür ist eine Vollsperrung von etwa drei Wochen vorgesehen. Eine entsprechende Umleitung wird während der gesamten Bauzeit ausgeschildert. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden im Vorfeld über die Maßnahme informiert. Die Stadtwerke versprechen, alles daranzusetzen, die Leitungsverlegung termingerecht und in bester Qualität durchzuführen. (AZ)