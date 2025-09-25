Manchmal ist es selbst für hartgesottene Angler "zuviel Wasser"

Kürzlich waren 234 teilnahmeberechtigte Mitglieder von Ihrem Verein zum Königsfischen eingeladen worden. Wegen des überhaupt nicht königlichen Wetters - es regnete in der Nacht zum Sonntag und während des gesamten Fischens 30 Liter pro Quadratmeter und mehr - nahmen lediglich rund 50 Fischerinnen und Fischer teil. Diesen 50 ist absoluter Respekt zu zollen, da sie unter dem Motto „Und wenn es noch so regnet, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung“ der wirklich unschönen Witterung trotzten. Zumal zu berücksichtigen ist, dass der Beginn des Königsfischen auf fünf Uhr angesetzt war.

Sieben gefangene Fische waren eine magere Ausbeute.

Gefischt wurde in den Vereinsgewässern Donau und den Baggerseen des Nersinger Fischereivereins. Dass selbst die Fische nicht großen Gefallen am Wetter hatten, mag die magere Ausbeute von lediglich sieben gefangenen Fischen erklären. Gefangen wurden zwei Döbel, eine Barbe, ein Barsch, ein Rotauge, ein Schuppenkarpfen und ein Hecht. Zwar war die Menge gering gewesen sein, die Größe und das Gewicht konnte im Einzelnen durchaus als kapital eingestuft werden. So brachten die sieben gelandeten Fische ein Gesamtgewicht von 15,68 Kilogramm auf die Waage und hatten eine Gesamtlänge von 3,62 Metern.

Sven Dürr ist in diesem Jahr der Fischerkönig.

Die Ausrufung des Fischerkönigs erfolgte dann im Nersinger Fischerstüble im Trockenen. Der Nersinger Fischerkönig 2025 heißt Sven Dürr. Ihm gelang es, einen wunderschönen 8,40 Kilogramm schweren und 75 Zentimeter langen Schuppenkarpfen zu landen. Ein wirklich würdiger Königsfisch. Ein Wehrmutstropfen für den Fischereiverein Nersingen ist, dass er 2025 keinen Jungfischerkönig bieten kann! Auch unseren Jungfischern war wohl das Wetter zu unfreundlich beziehungsweise das Anglerglück nicht hold. Der Fischereiverein Nersingen dankt allen Teilnehmern, die sich trotz des miserablen Wetters vom Königsfischen 2025 nicht abhalten ließen, dabei zu sein. Unserem neuen Fischerkönig und allen erfolgreichen Fänger sagen wir herzlichen Glückwunsch!

