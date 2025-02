Der Kaffeetreff in der Johannes-Palm-Straße in Wiblingen ist voll. An die 30 Frauen und Männer drängen sich in dem Raum, um Neuigkeiten zu hören in ihrem Kampf gegen teure Rauchmelder, die die Wohnungsgesellschaft Vonovia ihnen verpassen möchte.

