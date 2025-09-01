Prozess in Neu-Ulm: Kassiererin täuschte Umtausche vor und bereicherte sich in 89 Fällen

Wenige Minuten nach Beginn der Verhandlung schildert die Angeklagte ihre Taten und kämpft dabei mit den Tränen. Einleitend sagt sie: „Ja, ich habe sie begangen. Es tut mir auch von Herz und Seele leid.“ Mehrmals spricht die 44-Jährige aus Neu-Ulm davon, dass ihre kriminellen Handlungen ein „Hilferuf“ gewesen seien. Vollständig überzeugen kann sie die Richterin Antje Weingart jedoch nicht.
Neu-Ulm/Senden
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden