Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Vorgetäuschte Umtausche in Modefiliale in Senden: Kassiererin bereichert sich in 89 Fällen

Neu-Ulm/Senden

Prozess in Neu-Ulm: Kassiererin täuschte Umtausche vor und bereicherte sich in 89 Fällen

Mehr als 4400 Euro soll eine Mitarbeiterin eines Modegeschäfts veruntreut haben. Vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht gesteht sie. Ihre Begründung ist widersprüchlich.
Von Dominik Thoma
    • |
    • |
    • |
    Eine 44-jährige Kassiererin soll in Senden Geld veruntreut haben und muss sich deshalb vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht verantworten.
    Eine 44-jährige Kassiererin soll in Senden Geld veruntreut haben und muss sich deshalb vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht verantworten. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Wenige Minuten nach Beginn der Verhandlung schildert die Angeklagte ihre Taten und kämpft dabei mit den Tränen. Einleitend sagt sie: „Ja, ich habe sie begangen. Es tut mir auch von Herz und Seele leid.“ Mehrmals spricht die 44-Jährige aus Neu-Ulm davon, dass ihre kriminellen Handlungen ein „Hilferuf“ gewesen seien. Vollständig überzeugen kann sie die Richterin Antje Weingart jedoch nicht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden