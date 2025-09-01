Prozess in Neu-Ulm: Kassiererin täuschte Umtausche vor und bereicherte sich in 89 Fällen

Wenige Minuten nach Beginn der Verhandlung schildert die Angeklagte ihre Taten und kämpft dabei mit den Tränen. Einleitend sagt sie: „Ja, ich habe sie begangen. Es tut mir auch von Herz und Seele leid.“ Mehrmals spricht die 44-Jährige aus Neu-Ulm davon, dass ihre kriminellen Handlungen ein „Hilferuf“ gewesen seien. Vollständig überzeugen kann sie die Richterin Antje Weingart jedoch nicht.

Dominik Thoma Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89250 Senden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Modegeschäft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis